Климкин рекомендует Раде отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине
Министр иностранных дел Павел Климкин рекомендует Верховной Раде отозвать отправленное приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы наблюдать за внеочередными парламентскими выборами в Украине в случае утверждения полномочий делегации Российской Федерации в Ассамблее.
Об этом глава МИД сообщил в социальной сети Facebook.
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"В начале января я направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Інгиборг Сольрун Гисладоттир, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Рад, что все в конечном итоге с пониманием отнеслись к нашей позиции", - заявил он.
"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ и участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы", - подчеркнул Климкин.
"И в конечном итоге, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблеи у нас больше нет. Имеем на это полное право", - отметил глава МИД.
Как сообщал УНИАН, в ПАСЕ подготовили проект резолюции об утверждении полномочий делегации Российской Федерации на летней сессии, которая продолжается на этой неделе в Страсбурге.