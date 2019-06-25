Зеленский пригласил владельца Viber войти в состав Национального инвестсовета

Президент Украины и основатель японской компании Rakuten обсудили планы увеличения присутствия Rakuten в Украине и открытия нового офиса в Киеве.

Президент Владимир Зеленский пригласил основателя японской компании Rakuten Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета.

Как сообщается на сайте главы государства, в Украине она более известна как владелец сервиса Viber.

На сегодняшней встрече собеседники обсудили планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине, в частности, расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

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"Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten, а также выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии. Также он одобрительно отозвался об инициативе Зеленского "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца", - говорится в сообщении.

По итогам встречи глава государства пригласил Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, секретарем которого недавно стал IT-предприниматель Давид Арахамия.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента Украины (ОПУ), подписав указы о назначении руководителя органа и его заместителей.