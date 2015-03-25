Интерпол пересматривает дело Княжицкого

В Интерполе радио "Свобода" сообщили, что информаця о розыске Николая Княжицкого, которую сняли с сайта организации 24 марта, "изъяли до завершения пересмотра дела".

Читайте такжеУкраинский Интерпол не будет выдавать Княжицкого Камбодже

Пресс-служба депутата заявляла, что информация о преступлении клеветническая и сфальсифицирована, поскольку на время заявленного преступления он был в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Центральное бюро Интерпол сняло срозыска народного депутата Николая Княжицкого до установления всех обстоятельств, которые стали причиной обращения правоохранительных органов Камбоджи для его розыска.