Интерпол пересматривает дело Княжицкого
14:04, 25 марта 2015Политика
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Интерпол просматривает все детали обвинений в изнасиловании против народного депутата Украины Николая Княжицкого.
Интерпол заявляет, что просматривает все детали обвинений в адрес Княжицкого / Скриншот
В Интерполе радио "Свобода" сообщили, что информаця о розыске Николая Княжицкого, которую сняли с сайта организации 24 марта, "изъяли до завершения пересмотра дела".
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Пресс-служба депутата заявляла, что информация о преступлении клеветническая и сфальсифицирована, поскольку на время заявленного преступления он был в Киеве.
Как сообщал УНИАН, 24 марта Центральное бюро Интерпол сняло срозыска народного депутата Николая Княжицкого до установления всех обстоятельств, которые стали причиной обращения правоохранительных органов Камбоджи для его розыска.
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