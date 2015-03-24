Интерпол прекратил розыск Княжицкого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Этот запрос Камбоджи оформлен, как нам показалось, с рядом сомнительной информации. Нами был подготовлен и отправлен запрос в Камбоджу и Центральное бюро Интерпола. Мы получили ответ - на время расследования этих странных шероховатостей розыск прекращен», - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, Интерпол объявил в розыск Княжицкого по обвинению в изнасиловании, якобы совершенное им в 2011 году в Камбодже.

Княжицкий в комментарии УНИАН заявил, что связывает появление сфальсифицированной информации об обвинении его в изнасиловании и объявлении в розыск Интерполом с собственной позицией относительно запрета российских сериалов в Украине.

"Я узнал об этом еще раньше, поскольку в мой адрес были угрозы господина Кагаловского (бывший владелец телеканала ТВi Константин Кагаловский - УНИАН) давно и часто. Он когда-то был по сути моим партнером на канале ТВi, потом между нами возник конфликт из-за того, что он является крестным сыном российского пропагандиста Михаила Леонтьева, и хотел, чтобы Леонтьев вел передачу на ТВi, я был категорически против", - отметил Княжицкий.

Княжицкий отметил, что написал запрос в Интерпол.

"Интерпол мне ответил, что факт преступления состоялся 9.09.2011 года, 8.09.2011 года вечером я начал вести передачу "Вечер с Николаем Княжицким" в прямом эфире, и закончил уже 9.09.2011 соответственно".

"И данные пограничной службы в моем паспорте свидетельствуют о том, что в это время, когда якобы было совершено это преступление, я был в Украине», - подчеркнул депутат.