США обсудят освобождение украинских моряков на заседании Совета НАТО - Россия

Американская сторона предложила провести встречу Совета НАТО - Россия 5 июля.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Североатлантического договора (НАТО) Кей Бейли Хатчинсон заявляет, что США намерены поднять вопрос об освобождении украинских военнопленных моряков на заседании Совета НАТО - Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хатчинсон сказала во время онлайн-брифинга для европейских журналистов.

Она сообщила, что американская сторона предложила провести встречу Совета НАТО - Россия 5 июля, но пока Россия еще официально не подтвердила своего участия.

"Мы очень обеспокоены действиями России в Украине. Мы призываем Россию вернуть суда и моряков, которых они захватили в ноябре и сейчас удерживают в заложниках. Это неправильно, речь идет о нарушении прав Украины пользоваться Керченским проливом", -подчеркнула Хатчинсон.

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Она добавила, что Украина имеет право на судоходство и торговлю через Керченский пролив и на встрече Совета НАТО - Россия планируется поднять этот вопрос.

Кроме того, посол США сообщила, что планируется поднять вопрос о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинских кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовали так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца - до конца июля.