Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент отметил, что увольнение министра внутренних дел осуществляется по представлению премьер-министра.

Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова, которая была размещена на сайте президента и набрала необходимое количество голосов.

Ответ президента опубликован на его официальном сайте.

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Зеленский отметил, что увольнение министра внутренних дел не входит в его полномочия, а осуществляется по представлению премьер-министра.

"Отстранение конкретного должностного лица от должности как мера обеспечения уголовного производства применяется на условиях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины. Увольнение с должности Министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению Премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, петиция об отставке Авакова появилась на сайте президента 2 июня, после скандала с полицейским, который попал из пистолета в 5-летнего мальчика, от чего ребенок умер.

6 июня петиция набрала необходимое количество голосов.