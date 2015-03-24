Аваков обещает взять под охрану госпредприятия и порты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По словам Авакова, он советовался с премьер-министром Арсением Яценюком, как перевести охрану предприятий в более стабильное русло, в результате чего была достигнута договоренность, что МВД на ближайшем заседании правительства будет вносить вопрос о том, чтобы охрана стратегических объектов, в которых есть доля собственности государства, осуществлялась подразделениями Государственной службы охраны - милицией, которая имеет огнестрельное оружие и может поддерживать порядок.

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«Наступил период, когда мы должны исчерпывающе контролировать государственные активы... Вы в ближайшее время увидите значительное количество корпоративных конфликтов, которые возникнут на территории морских портов Украины. Эти конфликты будут связаны с тем, что МВД приняло решение взять под охрану периметр портов, где, мы имеем основание полагать, происходит значительное количество злоупотреблений по пересечению границ портов контрабандными грузами», - сказал Аваков.

По его словам, принято решение практически везде отказываться от услуг охранных частных компаний, которые охраняли эти порты.

«Здесь, я надеюсь, государство получит и больший контроль, и большее количество денег», - отметил министр.