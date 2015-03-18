Аваков заявил, что не ожидает проблем в Константиновке: "мы защитим людей от провокации"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Те негодяи, которые допустили наезд на гражданских лиц, задержаны и взяты под стражу. Те негодяи, которые пытаются воспользоваться этим инцидентом для дискредитации украинской власти, которых мы разделяем от тех людей, которые высказали свое недовольство по инциденту, точно также задержаны. И любой, кто будет пытаться использовать трагедию, как повод раскачать ситуацию, получит жесткий отпор правоохранителей», - заявил министр.

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По словам Авакова, проблема в том, что инцидент имеет место, суд должен принять решение, и решения должны быть системными, чтобы не допускать подобных ситуаций в прифронтовой зоне.

«Я не ожидаю в Константиновке проблем. Там присутствует начальник милиции, там есть режим патрулирования, думаю, мы защитим людей от провокации», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке Донецкой области произошла авария с участием боевой машины десанта. 8-летняя девочка погибла на месте аварии, 38-летняя женщина и младенец были госпитализированы. После этого в городе произошли массовые беспорядки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что задержали двух украинских военных, подозреваемых в совершении ДТП, а также на время следствия отстранили от исполнения обязанностей командира их батальона.