Прокуратура просит суд отстранить от должности мэра Чернигова

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, проводится досудебное расследование в отношении городского головы Чернигова, в частности по факту совершения служебного преступления во время перечисления свыше 4,7 млн грн бюджетных средств на счет частного предприятия-застройщика.

Средства по государственной программе «Обеспечение жильем граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», были уплачены исполкомом Черниговского горсовета за объект, который не соответствовал предусмотренным законодательством требованиям по степени строительной готовности (был готов на 22% вместо предусмотренных постановлением Кабинета министров 75% и более). В дальнейшем из-за банкротства предприятия-застройщика дом не был достроен, деньги государства утрачены, а граждане, которые остро нуждаются в государственной защите, из-за этих сделок остались без жилья.

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«Вызывает беспокойство тот факт, что досудебное расследование искусственно усложняется и затягивается отдельными должностными и служебными лицами Черниговского городского совета. В частности подозреваемый систематически не является на вызовы следователя и в суд для участия в рассмотрении ходатайств о мерах обеспечения в уголовном производстве. Некоторые свидетели из числа работников городского совета не появляются к следователю, в связи с чем применялся принудительный привод. Зафиксированы и другие случаи попыток затруднить расследование со стороны подчиненных главы города», - сказано в сообщении.

В связи с тем, что в случае дальнейшего пребывания на должности городской голова может продолжить использовать свой статус, связи и полномочия для принятия мер, направленных на противодействие досудебному расследованию, прокуратура Черниговской области обращается в суд с ходатайством о применении меры обеспечения в виде отстранения подозреваемого от должности.

Ходатайство суд должен рассматривать в среду, 25 марта.

Напомним, в октябре прошлого года УНИАН сообщал, что генеральный прокурор Виталий Ярема уволил заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся в рамках закона "Об очищении власти".