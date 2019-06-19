Следствие должно выяснить роль Аксенова в атаке на самолет MH17 - МИД

Министерство иностранных дел Украины призывает РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН.

Международная совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, должна выяснить роль нелегитимного так называемого "премьер-министра" Крыма Сергея Аксенова в атаке на малайзийский самолет рейса MH17.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно обнародованных результатов расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17.

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"Обнародованные 19 июня Совместной следственной группой результаты расследования крушения самолета Малайзийских авиалиний МН17 имеют ключевое значение, ведь дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию", - подчеркнули в МИД Украины.

В связи с этим сказано, что были названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб, гражданин Украины, оказывавший им содействие.

"Следствию предстоит выяснить роль т.зв. "премьер-министра Крыма Сергея Аксенова и других высокопоставленных чиновников в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа БУКа", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что судебное рассмотрение дела в отношении основных подозреваемых начнется 9 марта 2020 года в национальном суде Королевства Нидерланды.

Также отмечается, что все важные правовые аспекты, связанные с передачей уголовных производств, судебного разбирательства и исполнения наказания, урегулированы соответствующим соглашением между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве о преступлениях, связанных с атакой на самолет рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, заключенном 7 июля 2017 года.

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"Указанное соглашение создает надлежащее правовое основание для тщательного и правомерного судебного рассмотрения результатов расследования Совместной следственной группы, в рамках которой украинские правоохранительные органы сотрудничают с правоохранительными органами государств, граждане которых погибли в результате атаки на самолет", - подчеркивается в сообщении.

"МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг катастрофы самолета неразрывно связано также и с ответственностью России как государства за грубое нарушение ряда международно-правовых норм. Среди них - положения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном Суде ООН", - заявили в МИД.

"Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН 2166 от 17 июля 2014 года", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, главный прокурор Нидерландов, председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в атаке на малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.