Если бы выборы состоялись сегодня

В случае назначения досрочных парламентских выборов за Партию регионов проголосовали бы 39% украинских избирателей, за объединенный блок «Нашей Украины» и БЮТ – 32,1%.

Таковы данные телефонного опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в семи городах Украины по заказу "Зеркала недели".

При этом 16,2% опрошенных дали другой ответ, еще 12,6% респондентов затруднились ответить.

В случае оглашения досрочных выборов в Киеве Партию регионов поддержат 20% избирателей, 43,6% - "Нашу Украину" и БЮТ. При этом 21,6% опрошенных дали другой ответ, а 14,8% не смогли ответить.

Во Львове и Виннице за Партию регионов проголосуют соответственно 6,2% и 14,7%, за "Нашу Украину" и БЮТ – 54,2% и 50,4%, дали другой ответ 15% и 15,3% и не дали ответа 24,6% и 19,6%.

В Херсоне и Днепропетровске за Партию регионов проголосуют 52,5% и 59,6%, за их соперников – 20,2% и 20,4%, другой ответ дали 18,8% и 11,8%, не ответили – 8,6% и 8,2%.

В Симферополе и Донецке Партии регионов свои голоса отдадут соответственно 80% и 82,6% населения, "Нашей Украине" и БЮТ – 7,9% и 3,4%, другой вариант избрали 5,2% и 10,4%, не дали ответа – 6,9% и 3,6%.

Опрос проводился 12-13 июля 2006 года. В 7 городах опрошено 3485 респондентов в возрасте от 18 лет, из них: во Львове — 500, Виннице — 504, Киеве — 500, Херсоне — 501, Симферополе — 480, Днепропетровске — 500, Донецке — 500 человек.