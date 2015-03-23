Украина прорывает блокаду с поставками ей оружия - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных сил Украины в Национальном университете обороны Украины.

«Мы прорываем блокаду, которая была в Украине, с поставками оружия», - отметил он.

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Также, по словам Порошенко, была проведена полная инвентаризация беспилотных летательных аппаратов и заключены контракты с четырьмя странами.

«Относительно противотанкового оружия - заключены контракты по изготовлению современного высокоточного украинского оружия и другого», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины заключило 70% договоров на поставку техники ивооружения, запланированных на 2015 год.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных Сил Украины в Национальном университете обороны Украины.

«Я не собираюсь отчитываться перед врагом о том, сколько и какие договоры заключены. На сегодняшний день подписаны 70% договоров, распланированных на целый год», - заявил он.