В МИД приветствовали назначение Тейлора временным поверенным в делах США в Украине

Посол Уильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал назначение Уильяма Тейлора временным поверенным в делах США в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter.

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«Добрый друг Билл Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и проактивный человек», - написал Климкин

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Посольстве США в Украине заявили, что посол Мари Йованович до конца мая завершит свою работу, хотя срок его полномочий истекал летом.

Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине.