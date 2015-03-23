Экс-спикер Рыбак живет и работает в Киеве: "У ГПУ нет ко мне никаких претензий"

Об этом экс-спикер рассказал в интервью для ТСН.uа.

По словам председателя парламента прошлого созыва, Генпрокуратура несколько месяцев вызывала его, как эксперта, давать показания о принятии скандальных законов 16 января", после того никаких претензий ему не предъявляли.

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"Первые два-три месяца приглашали как эксперта по вопросу, что произошло во время принятия законов. Больше контактов ни с кем из правоохранительных органов у меня не было. Меня спрашивали об отношениях с тогдашним руководством страны. Меня поблагодарили и сказали, что никаких претензий у ГПУ ко мне нет", - рассказал Рыбак.

Как известно, 16 января 2014 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов, которые ограничивали права и свободы граждан.

Владимир Рыбак не присутствовал во время голосования скандальных законов, поскольку его заблокировали в собственном кабинете, но на следующий день он подписал пакет законов.

На 28 января назначили внеочередную сессию Рады, на которой "законы 16 января" были отменены. 22 февраля 2014 года Владимир Рыбак подал в отставку.