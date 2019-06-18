"Народный фронт" призывает Зеленского созвать СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности

Ответственные государственнические силы должны противостоять информационной оккупации, отмечает Бурбак.

Фракция "Народный фронт" призывает президента Владимира Зеленского безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции Максим Бурбак сказал во время Согласительного совета руководства Верховной Рады.

"На прошлой неделе произошло событие, которое требует реакции государственнических сил парламента и вообще адекватных людей в Украине. Пропутинские силы установили контроль над еще одним телеканалом, продолжая захватывать информационное пространство страны. Телеканал ZIK отныне принадлежит окружению кума Путина Медведчука, становится инструментом влияния в руках новых владельцев, которые позорно ездят в кремлевские приемной, несмотря на войну, продолжающуюся 5 лет, несмотря на 13 тыс. погибших наших граждан от рук российских боевиков", - подчеркнул Бурбак.

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По его словам, ZIK - "третий телеканал в руках российской пятой колонны".

"Мы должны осознавать: завтра или послезавтра таких каналов будет становиться еще больше, если ответственные государственнические силы не будут пытаться противостоять информационной оккупации", - сказал Бурбак и выразил от имени фракции слова уважения журналистам телеканала, которые подали заявления на увольнение.

"Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательного созыва заседания СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности. С максимальным информированием общества о принятых решениях", - заявил Бурбак.

Как сообщал УНИАН, владельцем телеканала ZIK стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак - член фракции "Оппозиционный блок".

Он идет на досрочные парламентские выборы по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", который возглавляют кум президента РФ Владимира Путина Медведчук, а также Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Козак объединил три своих телеканалы - ZIK, "112 Украина" и NewsOne - в медиахолдинг под названием "Новости".