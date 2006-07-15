60% украинцев не поддерживают роспуск Верховной Рады

Более половины украинских граждан (59,9%) не поддерживают идею роспуска Верховной Рады и назначения внеочередных выборов в парламент осенью этого года.

Такие данные телефонного опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в семи городах Украины по заказу "Зеркала недели".

При этом 27,3% населения поддерживают роспуск парламента, 4% относятся к этому безразлично и 8,8% не смогли дать ответа на этот вопрос.

В частности, идею роспуска парламента не поддерживают 50,6% киевлян, за роспуск выступают 33,6%, 5,6% – безразлично, 10,2% затруднились ответить.

Во Львове 39% против роспуска, 2,4% равнодушны к этому и 18% не дали ответа. В Донецке против высказались 86,8% населения, безразлично – 1,4%, не смогли ответить – 3,6%.

В Виннице, Херсоне и Днепропетровске идею роспуска поддерживают соответственно 39,5%, 21,6% и 21,4%; не поддерживают – 40,7%, 68,1%, 70,2%; равнодушны – 8,3%, 4,6%, 2,8%; не могут ответить – 11,5%, 5,8%, 5,6%.

Опрос проводился 12-13 июля 2006 года. В 7 городах опрошено 3485 респондентов в возрасте от 18 лет, из них: во Львове — 500, Виннице — 504, Киеве — 500, Херсоне — 501, Симферополе — 480, Днепропетровске — 500, Донецке — 500 человек.