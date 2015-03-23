Экс-депутата Рады Шепелева экстрадируют в Украину
14:01, 23 марта 2015Политика
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Одинцовский городской суд Подмосковья вынес постановление об экстрадиции задержанного в Российской Федерации бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Шепелева, который разыскивается по подозрению в "умышленном убийстве из корыстных побуждений".
Украинское бюро Интерпола заявило о получении подтверждения от российских правоохранительных органов о задержании Шепелева / УНИАН
Об этом заявила и.о. пресс-секретаря Мособлсуда Екатерина Игумнова, сообщает ТАСС.
"Судом 21 марта вынесено постановление об экстрадиции Шепелева в Украину. Ходатайства о его аресте не рассматривалось", - сказала она.
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Согласно сообщению, ранее Украинское бюро Интерпола заявило о получении подтверждения от российских правоохранительных органов о задержании Шепелева, "материалы переданы в Генеральную прокуратуру Украины для подготовки необходимых документов относительно его экстрадиции".
Напомним, бывшего депутата Шепелева арестовали на экстрадиционные 40-дней.
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