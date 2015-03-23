Экс-депутата Рады Шепелева экстрадируют в Украину

Об этом заявила и.о. пресс-секретаря Мособлсуда Екатерина Игумнова, сообщает ТАСС.

"Судом 21 марта вынесено постановление об экстрадиции Шепелева в Украину. Ходатайства о его аресте не рассматривалось", - сказала она.

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Согласно сообщению, ранее Украинское бюро Интерпола заявило о получении подтверждения от российских правоохранительных органов о задержании Шепелева, "материалы переданы в Генеральную прокуратуру Украины для подготовки необходимых документов относительно его экстрадиции".

Напомним, бывшего депутата Шепелева арестовали на экстрадиционные 40-дней.