"Наша юридическая позиция правильная": в АП заверили в обоснованности роспуска ВР

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка выразил надежду, что Конституционный суд в ближайшее время вынесет справедливое решение по делу о рассмотрении соответствующего указа президента.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка убежден в правильности и обоснованности юридической позиции относительно роспуска Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Мы полностью убеждены в том, что юридическая позиция наша правильная, обоснованная, и она основывается на Конституции Украины. Прогнозировать, каким будет решение, не хотел бы, потому что это может быть воспринято как давление на Конституционный суд», - сказал Рябошапка.

Он выразил надежду, что Конституционный суд в ближайшее время вынесет справедливое решение по делу о рассмотрении соответствующего указа президента.

«Я надеюсь, что мы скоро увидим, какое будет решение, и оно будет справедливым и основанным на Конституции ... Сам указ содержит нормы, которые стали основанием для роспуска парламента, есть ссылка на те нормы Конституции, которые касаются наличия или отсутствия коалиции в Верховной Раде. Позиция главы государства заключается в том, что, начиная с определенного момента, коалиции в Верховной Раде не было, после того, как из коалиции вышли три политические силы, и сама коалиция фактически исчезла, и численный состав этих двух фракций был значительно меньше, чем 226 народных депутатов», - заметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.