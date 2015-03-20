Генеральная прокуратура готовит материалы о выдаче Шепелева

19 марта 2015 года на территории Московской области задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева, который разыскивается за совершение ряда особо тяжких и тяжких преступлений, в частности организацию умышленного убийства, покушения на умышленное убийство, присвоение и растрату чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, побег из-под стражи. Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Как отмечается в сообщении, в настоящее время Генпрокуратура готовит материалы в компетентный орган Российской Федерации о выдаче Шепелева для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 1993 года.