Гражданская партия Пора установила палаточный городок в Мариинском парке возле Верховной Рады напротив дома Кабинета Министров.

Городок состоит из 10 больших военных палаток и 5 туристических.

Как сообщил УНИАН руководитель палаточного городка Поры Руслан КАЦИБА, в палаточном городке проживают около 200 активистов партии. По его словам, количество палаток постоянно увеличивается и ожидается, что до завтрашнего дня в нем будут проживать около 500 человек.

Палаточный городок по периметру огражден желтой лентой. Над палатками установлены флаги партии. Ожидается, что сегодня в 15.00 руководство Поры проведет брифинг в городке и объявит требования партии.

Напомним, что на сегодняшний день в Мариинском парке также размещены палаточные городки БЮТ и Партии регионов.