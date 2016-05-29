Порошенко рассказал, какой сценарий России отвергла Украина по обмену Савченко на ГРУшников

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Интер".

По словам главы государства, вопрос освобождения Савченко был решен "чуть раньше" перед последними переговорами лидеров стран "нормандской четверки".

"Только сейчас я могу открыто рассказать о всех деталях этой операции, поскольку с самого начала любое вмешательство любого политика, особенно неосторожные комментарии человека, который абсолютно не задействован в этих процессах - украинские политики, к сожалению, часто этим грешили, - они вызывали изменение решения россиян и очередной перенос", - заявил Порошенко.

"Последние три даты, которые были у нас – это дата 18 (мая), где я отмечал, что должен вступить в силу приговор россиянам (двум российским спецназовцам - УНИАН), и я могу применить свое право на помилование. Вторая дата – 22 (мая), когда я сказал, что да, я снова готов, мы готовы издать указ, мы готовы организовать самолет, мы обсудили все детали, и потом, как нам объяснили, по техническим причинам, еще раз россиянами было перенесено на 25 (мая)", - отметил Порошенко.

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"Хочу вам сказать, что сценарий тоже обсуждался очень долго и нам предложили, чтобы мы отдали ГРУшников за 48 часов впереди, и только после 48 часов... присылать самолет за Надеждой. Все эти сценарии были отвергнуты – было четко в конце договорено, что взлет самолетов происходит синхронно… и только после приземления мы даем комментарии прессе", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.