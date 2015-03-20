Крым за год оккупации вернулся в СССР - Gazeta Wyborcza

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, корреспондент которой побывал в оккупированном украинском Крыму, сообщает zn.ua.

"Если будет нужно, дойдем до Варшавы", - похвастался польскому журналисту севастополец Алексей, который год назад помогал аннексировать полуостров. Хотя сам он называет свое соучастие "защитой от врагов".

Официальная пропаганда России отождествляет вооруженный захват Крыма с "освобождением" от армии нацистов Адольфа Гитлера. А 23 года, на протяжении которых полуостров был интегрирован в общественную жизнь Украины, теперь называют "осадой" и "борьбой против украинизации".

При этом крымчане не вели эту "войну" самостоятельно. Все это время на полуострове базировался Черноморский флот России. А российские спецслужбы, политики и организации активно поддерживали пророссийские движения.

Но, несмотря на "освобождение", севастопольцев призывают сохранять бдительность, потому что "бандеровская Украины не далеко". Хотя главный враг России, а значит и крымчан, - США и "враги народа", которых якобы осталось много на полуострове. Об этом говорит мэр Севастополя Сергей Миняйло.

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"В Севастополе победил советский человек. Многим людям нравится такой тип мышления и аргументации. Неважно, что дороги дырявые, важно, что у нас есть баллистические ракеты", - пояснил местный журналист Давид.

В это же время, среди людей распространяется недовольство, в частности работой местной власти. Недовольство распространяется даже среди активистов так называемой "самообороны", которые помогали российским солдатам оккупировать Крым.

"Самооборона здесь была идейным движителем. А теперь фактически расформирована. Часть уехала воевать в Донбасс, еще часть записалась в казачки", - говорит Давид.

Интересным является также то, что больше всего оккупацией Крыма недовольны матросы Черноморского флота РФ. До марта прошлого года у них были высокие зарплаты, поскольку считалось, что они проходят службу за границей. А теперь, когда "кримнаш", зарплаты у них уменьшились. К тому же, теперь они обязаны уплачивать 13% налог, от которого были освобождены до аннексии Крыма.

Новейшие технологии тоже ушли с полуострова из-за российской оккупации. В частности, IТ-бизнес прекратил свою деятельность. Среди таких предприятий компания Tavrida Electric. До российского вторжения на ней работало около 2 тысяч человек. Теперь компания перерегистрировалась в Польше и закрыла крымский офис, поскольку большинство клиентов компании были с Запада.

Также оказалось, что "российский" Крым стал одним из самых дотационных регионов РФ. В Крыму перестали функционировать традиционные схемы поставок продовольственных товаров с территории континентальной Украины. И вот уже через год с момента аннексии Крыма, российским властям так и не удалось решить данную проблему.