СБУ подтвердила выдворение прокремлевского журналиста Муравьева
13:28, 19 марта 2015Политика
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В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о выдворении российского журналиста Леонида Муравьева, который известен прокремлевским освещением событий на Донбассе.
СБУ сократила срок пребывания в Украине гражданину РФ / УНИАН
Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.
«Хочу подтвердить, что да, СБУ сократила срок пребывания в Украине гражданину РФ, русскому пропагадисту (не называю его журналистом, чтобы не обижать журналистов) Леониду Муравьеву», - говорится в сообщении.
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По его словам, для прокремлевского журналиста будет действовать запрет для въезда в Украину в течение следующих пяти лет.
Ранее источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что запрет для въезда в Украину для Муравьева будет действовать три года.
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