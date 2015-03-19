СБУ подтвердила выдворение прокремлевского журналиста Муравьева

Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

«Хочу подтвердить, что да, СБУ сократила срок пребывания в Украине гражданину РФ, русскому пропагадисту (не называю его журналистом, чтобы не обижать журналистов) Леониду Муравьеву», - говорится в сообщении.

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По его словам, для прокремлевского журналиста будет действовать запрет для въезда в Украину в течение следующих пяти лет.

Ранее источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что запрет для въезда в Украину для Муравьева будет действовать три года.