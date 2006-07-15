Кучма за ”Коалицию национального компромисса”

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, должен взять на себя политическую ответственность за формирование «коалиции национального компромисса», которая должна объединить участников распавшейся помаранчевой и новосозданной антикризисной коалиции.

Такое мнение он высказал в комментарии еженедельнику «Зеркало недели».

«Считаю, что сегодня президент, как гарант Конституции и глава государства, должен взять на себя политическую ответственность за разрешение кризиса, в котором находится парламент после выборов. Я понимаю, что как человек и политик Виктор ЮЩЕНКО может симпатизировать своей партии и блоку, но как глава государства он должен принять решение не в пользу одной партии, а на пользу народа и государства. В основе такого решения - политический компромисс и толерантность единения народа и государства. Поэтому я предлагаю Виктору Андреевичу инициировать новую формулу для парламентской коалиции - формулу национального компромисса. Коалиция национального компромисса - это то, что позволит объединить и сегодняшнюю антикризисную, и участников из предыдущей помаранчевой коалиции. Нельзя разрушать потенциальный союз, необходимо его укреплять своим словом и своей позицией», сказал экс-президент.

Кроме того, по мнению Л.КУЧМЫ, В.ЮЩЕНКО как глава державы, мог бы выступить с инициативой заключения широкого пакта национального примирения, к которому привлечь не только парламентские фракции, но и внепарламентские партии, общественные организации, граждан Украины.

«Тогда бы видели, кто за единую Соборную Украину, а кто за власть любой ценой. Поэтому широкая коалиция, и только она может спасти страну», – отметил Л.КУЧМА.

При этом экс-президент высказал уверенность в необходимости вхождения «Нашей Украины» в состав широкой коалиции

«Наша Украина», если она не хочет потерять все, должна войти в эту коалицию. Если бы дело было только в ее судьбе, пусть бы теряла все. Но речь идет о государстве. Не надо повторять ошибок известных деятелей нашей истории. Устроить руину в XXI веке было бы непростительно, позорно. Широкая коалиция с участием «Нашей Украины» - это один из мощных рычагов объединения Украины и оздоровления экономики», – отметил Л.КУЧМА.