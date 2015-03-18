Экс-начальник охраны Януковича объявлен в розыск

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Указанное лицо в январе 2014 года, действуя умышленно, не имея на то законных оснований, путем выставления соответствующих постов, препятствовало массовому движению людей на территории села Новые Петровцы в резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» для проведения уличного шествия», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, такими действиями Кобзарь ограничивал конституционные права граждан Украины.

По данным прокуратуры, преступные действия подозреваемого квалифицированы по ст. 340 УК Украины - незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций.

Как сообщал УНИАН, 5 марта экс-начальнику охраны Януковича объявили о подозрении в препятствовании мирной акции.