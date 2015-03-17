Институт национальной памяти предлагает провозгласить 2017 год Годом Украинской революции

Как пишет Историческая Правда, Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился к Президенту Украины Петра Порошенко с инициативой издать Указ об объявлении 2017 года Годом Украинской революции с соответствующим празднованием этого события на государственном уровне.

Читайте такжеВ Крыму уволили учителя истории за акцию к годовщине рождения Шевченко"Этот день стал началом Украинской революции 1917-1921 гг. и развития современной украинской государственности. Украинская революция 1917-1921 годов продемонстрировала волю украинцев к независимости и демократическому развитию", - цитирует издание УИНП.

Также УИНП предложит установить в Украине новый праздник 17 марта - День украинской национальной революции 1917 г.