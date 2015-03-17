Совет Европы выделит Украине на реформы 45 миллионов евро

Об этом сказала руководитель офиса генерального директората программ Совета Европы Верена Тейлор в интервью CoE video bulletin The Journal, передает "ЕвроПравда".

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По ее словам, это уже третий такой план действий для Украины; он разрабатывался с участием украинской власти и гражданского общества.

Финансирование в рамках плана составит 45 млн евро, из которых больше всего приходится на сферу защиты прав человека. "Элементы плана действий дополняют друг друга, а права человека - это основа всего. И очень важно в этом контексте желание украинской власти поставить в центр права человека" - сказала Верена Тейлор.

Кроме того, план действий предусматривает помощь в проведении конституционной и судебной реформы, децентрализации, чесни выборы, помощь в борьбе с коррупцией.

"Три года - это реалистичные временные рамки для достижения поставленных целей, чтобы заложить основы для законодательной реформы, имплементации законов, как новых, так и существующих, направить законодательные процессы в правильном порядке. Также речь идет о способности построения системы обучения для юристов, судей, общественных служб, парламентариев", - отметила Верена Тейлор.

План должен быть представлен 18 марта генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом в Киеве.