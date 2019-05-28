У брата Найема снова угнали мотоцикл (видео)

Лимитированный Suzuki GSX-R украли с парковки перед офисом юриста Маси Найема.

У юриста Маси Найема, брат народного депутата Мустафы Найема, снова угнали мотоцикл. Лимитированный Suzuki GSX-R в ночь на 28 мая украли с парковки перед офисом юридической компании Найема в Киеве.

Об этом сообщил сам Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Он стоял на парковке офиса на улице Введенська 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль", - написал юрист.

Он добавил, что Suzuki GSX-R - лимитированный и у него свой особый номер. Маси Найем посоветовал вернуть мотоцикл, заметив, что украсть его просто так не получится, ведь есть видео угона, снятое несколькими камерами.

Напомним, год назад, 11 мая 2018 года, в юриста Маси Найема уже угоняли мотоцикл. Тогда его украли из-под здания Апелляционного суда Киева.