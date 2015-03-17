Украина требует от РФ ввозить гуманитарные грузы через контролируемые украинцами пункты пропуска

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис.

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МИД Украины направил России дипломатическую ноту, в которой "российской стороне выдвинуто требование направлять гуманитарные грузы легальным образом через контролируемые компетентными органами Украины пункты пропуска на государственной границе в Луганской и Харьковской областях".

В ноте МИД заявил о решительном протесте в связи с очередным совершением российской стороной неправомерных международно-правовых действий против суверенитета Украины. В частности, указан факт перевозки в большом количестве автомобилей, груза негуманитарного характера, а именно горюче-смазочных материалов.

Евгений Перебыйнис отметил, что в отличие от предыдущих случаев, российская сторона даже не предоставила информации о содержании груза, времени и месте пересечения государственной границы. "Только в тот же день сообщила о факте подготовки к отправке гуманитарного груза. Такое грубое нарушение не позволило группе представителей пограничных и таможенных органов Украины осуществить контрольные процедуры оформления "гуманитарного груза", - сказал Евгений Перебыйнис.