Давидович: внеочередные выборы проводятся по сокращенной процедуре

Центральная избирательная комиссия справится с проведением досрочных выборов, если будет поставлена такая задача.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ, отвечая на вопрос газеты “Зеркало недели”.

“Если перед ЦИК будет поставлена задача провести досрочные выборы, то мы с этим справимся”, - сказал председатель Комиссии, отметив: “Я не вижу здесь проблемы”. При этом он добавил: “Но - если будет принято политико-правовое решение. Есть закон, согласно которому внеочередные выборы проводятся в срок шестьдесят дней, и его следует выполнять. Бесспорно, есть противоречие, поскольку за такие сроки не все процедуры можно провести в надлежащем объеме и в полном соответствии с законом. Если возникнет необходимость, мы будем анализировать эту ситуацию. Все будет выполнено. Но некоторые процедуры нуждаются в осмыслении. За 60 дней нужно провести выборы. Это - норма, определенная Конституцией. А уже как их проводить - будем определяться”.

“Сейчас мы как раз собрали людей и советуемся”, - в частности, сообщил Я.ДАВЫДОВИЧ. По его словам, “решение о проведении досрочных выборов еще не принято и, может, вообще не будет принято, но мы должны быть готовы к любой ситуации”.

В этом контексте председатель ЦИК отметил, что “выборы могут стоить приблизительно 350 миллионов, а не 500, как об этом кое-кто заявляет”.

“Из 350 миллионов 14 мы имеем сэкономленных с прошлых выборов народных депутатов Украины. В законе есть норма, в соответствии с которой комиссии работают месяц после установления результатов выборов, точнее - 20 дней до голосования и месяц после голосования нужно платить деньги людям. Если сократить этот срок, то можно дополнительно сэкономить средства. Вообще мы видим немало возможностей пересмотреть определенные статьи расходов в этих вопросах”, - объяснил председатель ЦИК. Он также отметил, что “однозначно нельзя сказать, сколько будут стоить досрочные выборы, поскольку их нужно детально проанализировать, а мы не можем этого делать, потому что нет сегодня для этого правового основания”. По его мнению, “провоцировать же общество на какие-либо меры мы не можем, потому что нас обвинят в том, что ЦИК, не имея решения о досрочных выборах, пытается их организовать”.

Отметив, что все процедуры “в условиях досрочных выборов наполовину сокращаются и поэтому будут нуждаться в мобилизации как Центральной избирательной комиссии и местных органов власти, так и сотрудников избирательных участков”, Я.ДАВЫДОВИЧ сказал: “.. все осознают, что досрочные выборы - это мировая практика и везде они проходят в сокращенные сроки. В конечном итоге, в нас уже есть немалый опыт проведения внеочередных выборов по сокращенной процедуре. На протяжении 15 лет местные выборы уже неоднократно проводились и по сокращенной процедуре”.