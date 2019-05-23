Зеленский объяснил, почему хочет провести референдум по переговорам с РФ

На встрече президента с общественными активистами решили, что «целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом».

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

Об этом он сказал на встрече с общественными активистами, которая состоялась в Администрации президента, сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось ранее.

В пресс-службе отметили, что «участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом».

В свою очередь активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Среди участников встречи были волонтеры, бывшие военные.

Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией.