Более 40% избирателей готовы поддержать партию «Слуга народа» на выборах – опрос

Антирейтинг партий сейчас возглавляет БПП Солидарность.

Пропрезидентская партия «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий среди политических сил, которые собираются участвовать в досрочных парламентских выборах.

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Об этом свидетельствует новое исследование социологической группы «Рейтинг», которое проводилось с 16 по 21 мая.

Так, «Слугу народа» готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. За «Оппозиционную платформу - За життя» - 10,5%, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию «Сила и честь» И.Смешко - 5,1%, партию С.Вакарчука - 4,6%, Радикальную партию О.Ляшко – 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%.

Отмечается, что «Слуга народа» – лидер во всех макрорегионах. «Оппозиционная платформа - За життя» и «Оппозиционный блок» имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, которые сохраняют шансы на попадание в парламент, - в центрально-западных.

Кроме того, «Слуга народа» – лидер так называемого «второго выбора». Ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах, еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать. За «Оппозиционнюю платформу - За життя» в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, Партию С.Вакарчука - 6,4%, Батькивщину - 5,1%, партию «Сила и честь» 4,9%, «Оппозиционный блок » - 4,3%, Радикальную партию - 3,7%, Гражданскую позицию - 3,6%, БПП Солидарность - 3,1%.

Антирейтинг партий сейчас возглавляет БПП Солидарность. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9%.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.