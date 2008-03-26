Тимошенко не пригласила Ющенко на свой ”триумф”

Правительство не приглашало Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО для участия в своем расширенном заседании по подведению итогов за 100 дней работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель руководителя Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня журналистам.

«Насколько мне известно, его (Президента) не приглашали. Собственно говоря, это является определенной традицией, поскольку Президент и ранее не присутствовал на заседаниях предыдущих правительств по подведению итогов за 100 дней своей деятельности», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он считает недостаточным для подведения итогов 100-дневный срок работы правительства.

«Это слишком небольшой срок, чтобы говорить о каких-то устойчивых тенденциях в работе правительства. Даст Бог, поработаем больше, и тогда Президент будет здесь на заседании», - добавил он.

Ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что правительству нужно быть скромнее в оценке своей работы.

Об этом он сказал по окончании расширенного заседания Кабинета министров Украины, посвященного 100 дням работы правительства.

«Безусловно, Президент и, я думаю, все мы радуемся успехам украинской экономики и ценим те усилия, которые прилагает правительство для развития экономики… Мне показалось, что правительство должно было бы быть скромнее в оценке своих собственных достижений», - сказал А.ШЛАПАК.