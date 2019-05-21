"Благодарность партнерам": в МИД прокомментировали провал попытки РФ обсудить в ООН украинский язык

В украинском внешнеполитическом ведомстве благодарят представителей США, Франции, Германии, Бельгии, Великобритании и Польши, которые не поддержали по требованию России проведение заседания Совета безопасности ООН относительно закона о функционировании украинского языка как государственного.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Совет безопасности Организации Объединенных Наций сосредоточить внимание на реальных проблемах, вызванных российской агрессией на Донбассе, а не на российской пропаганде.

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Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

"Циничная попытка России собрать заседание относительно нового закона об украинском языке отклонена Советом безопасности ООН. Большое спасибо партнерам из США, Франции, Германии, Бельгии, Великобритании и Польши за невозможность расходования времени Совбеза на этот вопрос. Вместо этого, давайте сосредоточимся на реальных проблемах, таких как паспортизация Россией на оккупированном Донбассе", - отметила Зеленко.

Также она призвала остановить российскую пропаганду.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Совбез ООН отказался обсуждать закон о функционировании украинского языка как государственного. 6 членов Совбеза проголосовали "против", 5 - "за" и 4 воздержались.

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра подчеркнул, что предложение России обсудить украинский языковой закон в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского не способствует урегулированию российско-украинского кризиса. Делатра считает, что это предложение России не призвано провести конструктивное обсуждение, и закон не имеет отношения к гуманитарной и безопасностной ситуации на Донбассе.