Кремль: Зеленскому не стоит рассчитывать, что санкции США против России помогут миру на Донбассе

По словам Пескова, Минские соглашения должна выполнять Украина.

В Кремле заявили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать, что санкции США против России помогут миру на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Пока новаций мы не видим. Эта та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной… Главное - это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемами юго-востока», - сказал Песков, комментируя призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России.

По словам Пескова, США или Россия не могут выполнить Минские соглашения, поскольку этот документ должна выполнять Украина.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский обсудил с представителями США реформы и противодействие российской агрессии. «США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», - подчеркнул Зеленский.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.