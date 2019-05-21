Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко
Главной ошибкой пятого президента Петра Порошенко за годы каденции есть неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость.
Такое мнение высказал певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в интервью "Радио НВ".
Вакарчук отметил важность для граждан не критиковать или любить политика за его имя, а оценивать по действиям.
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"Я думаю, что президент Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, я думаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи (и его личные, и его команды), этот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией, изменения на более качественное - то, что можно было почувствовать и потрогать руками (для жизни каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был выполнен", - сказал певец.
"Люди ждали простых и понятных правил игры, ждали восстановления справедливости. Этого не произошло. Именно поэтому украинский народ дал оценку", - добавил он.
Вакарчук подчеркнул, что Порошенко на посту президента также совершил вещи, за которые ему можно сказать спасибо: безвизовый режим с ЕС, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.