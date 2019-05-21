Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко

Вакарчук подчеркнул, что Порошенко на посту президента также совершил вещи, за которые ему можно сказать спасибо.

Главной ошибкой пятого президента Петра Порошенко за годы каденции есть неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость.

Такое мнение высказал певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в интервью "Радио НВ".

Вакарчук отметил важность для граждан не критиковать или любить политика за его имя, а оценивать по действиям.

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"Я думаю, что президент Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, я думаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи (и его личные, и его команды), этот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией, изменения на более качественное - то, что можно было почувствовать и потрогать руками (для жизни каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был выполнен", - сказал певец.

"Люди ждали простых и понятных правил игры, ждали восстановления справедливости. Этого не произошло. Именно поэтому украинский народ дал оценку", - добавил он.

Вакарчук подчеркнул, что Порошенко на посту президента также совершил вещи, за которые ему можно сказать спасибо: безвизовый режим с ЕС, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.