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Порошенко за время президентства потерял статус миллиардера - СМИ

20:05, 20 мая 2019
Политика
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Порошенко потерял статус миллиардера после избрания на пост президента \ фото president.gov.ua

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до $705 млн.

Самый дорогой актив экс-президента Украины - кондитерская компания Roshen. Среди других активов Порошенко - банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше - 50% капитала. У него осталось $5,5 млрд.

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Теги: #капитал#Петр Порошенко