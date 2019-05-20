Порошенко за время президентства потерял статус миллиардера - СМИ

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти до $705 млн.

Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до $705 млн.

Самый дорогой актив экс-президента Украины - кондитерская компания Roshen. Среди других активов Порошенко - банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше - 50% капитала. У него осталось $5,5 млрд.