Порошенко за время президентства потерял статус миллиардера - СМИ
20:05, 20 мая 2019Политика
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Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти до $705 млн.
Порошенко потерял статус миллиардера после избрания на пост президента \ фото president.gov.ua
Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.
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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.
Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до $705 млн.
Самый дорогой актив экс-президента Украины - кондитерская компания Roshen. Среди других активов Порошенко - банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.
По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше - 50% капитала. У него осталось $5,5 млрд.
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