В Киеве пикетируют Конституционный суд с требованием не отменять закон о декоммунизации (фото)

В случае признания закона неконституционным участники акции обещают жесткое сопротивление реваншу пророссийских сил.

В Киеве около сотни активистов пикетируют Конституционный суд с требованием не отменять закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня КСУ на пленарном заседании рассматривает конституционность норм закона о декоммунизации.

В акции у здания суда принимают участие представители «Правого сектора», ВО «Свобода» и Украинской Галицкой партии.

Активисты требуют от суда не отменять закон о декоммунизации, поскольку, по их словам, юридических оснований для этого нет. В случае признания закона неконституционным участники акции обещают жесткое сопротивление реваншу пророссийских сил.

У здания суда активисты устроили перформанс. Возле забора стоит мужчина в кожаном плаще, в шапке-ушанке, на лице которого маска президента РФ Владимира Путина. На заборе висит гипсовая голова Владимира Ленина, а рядом стилизованная виселица и подпись «Палач украинского народа».

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года 46 народных депутатов Украины, в основном из фракции «Оппозиционный блок», обратились с представлением в Конституционный суд признать неконституционным закон о декоммунизации.

В представлении указано, что законом №317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» «нарушаются права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции, что противоречит демократическим нормам и международным стандартам».