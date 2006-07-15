Социалист Бокий прогнозирует государственный переворот

Народный депутат, социалист Иван БОКИЙ в студии "5 канала" сказал, что 23-25 июля в столицу из регионов готовится приезд больших групп людей, которые хотят заблокировать работу Верховной Рады и не пустить народных депутатов на работу. И.БОКИЙ называет это государственным переворотом, сообщает «5 канал».

«Мы это знаем, и знаем, кто организатор этого дела. Я думаю, что люди понимают, о ком идет речь. Те, кому не досталось должности, тем хочется осуществить этот государственный переворот в Украине», - сказал И.БОКИЙ.

В то же время народный депутат, БЮТовец Сергей ШЕВЧУК отметил: «Я думаю, в числе тех людей, которые хотят приехать, будет много членов Социалистической партии».