Вся в белом: дебютный выход Елены Зеленской в качестве первой леди Украины (фото)
Новая первая леди - Елена Зеленская - в свой первый день на этом посту надела белый наряд.
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В своем фотоблоге Елена разместила фото, на котором можно рассмотреть только верхнюю часть костюма, состоящего из двубортного жакета с крупными пуговицами и юбки.
Для особенного события первая леди выбрала молочный ансамбль украинского бренда ARTEMKLIMCHUK. Свой образ Елена Зеленская дополнила золотыми серьгами бренда Guzema Fine Jewelry, пишет Vogue.ua.
В нарядах Климчука ходят Тина Кароль, Катя Кухар, Надя Дорофеева. Свой бренд он описывает как "маленький, артизанальный, украинский". Его наряды часто украшает вышивка. Не обошлось без нее и в образе, разработанной для Елены Зеленской.
Макияж и прическа первой леди были достаточно скромными и соответствовали формату мероприятия.
Естественно, некоторое время стиль Елены Зеленской будут сравнивать со стилем предыдущей первой леди - Марины Порошенко, которая часто выходила в нарядах от украинских дизайнеров и очень любила этнические мотивы.
Напомним, первая леди США часто надевает на официальные мероприятия белые наряды.