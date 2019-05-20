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Вся в белом: дебютный выход Елены Зеленской в качестве первой леди Украины (фото)

13:37, 20 мая 2019
Политика
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Елена Зеленская выбрала белый наряд в день инаугурации мужа / фото Instagram Елены Зеленской

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В своем фотоблоге Елена разместила фото, на котором можно рассмотреть только верхнюю часть костюма, состоящего из двубортного жакета с крупными пуговицами и юбки.

Для особенного события первая леди выбрала молочный ансамбль украинского бренда ARTEMKLIMCHUK. Свой образ Елена Зеленская дополнила золотыми серьгами бренда Guzema Fine Jewelry, пишет Vogue.ua.

В нарядах Климчука ходят Тина Кароль, Катя Кухар, Надя Дорофеева. Свой бренд он описывает как  "маленький, артизанальный, украинский". Его наряды часто украшает вышивка. Не обошлось без нее и в образе, разработанной для Елены Зеленской.

Макияж и прическа первой леди были достаточно скромными и соответствовали формату мероприятия. 

Естественно, некоторое время стиль Елены Зеленской будут сравнивать со стилем предыдущей первой леди - Марины Порошенко, которая часто выходила в нарядах от украинских дизайнеров и очень любила этнические мотивы.

Починаємо...

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Напомним, первая леди США часто надевает на официальные мероприятия белые наряды.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский#Елена Зеленская