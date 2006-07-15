Рыбачук: Президент распустит парламент, если...

Глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК не исключает возможности роспуска парламента и говорит, что на Банковой к этому серьезно готовятся, сообщает “5 канал”.

О.РЫБАЧУК предупреждает, что у антикризисной коалиции есть время до 25 июля, чтобы договориться и сформировать правительство во главе с премьером, которое бы устраивало всех и объединило Украину. Тем более, по его словам, правительственную программу антикризисной коалиции создать будет значительно легче. Ведь ее участники могут использовать наработку первого оранжевого объединения в Верховной Раде.

“Есть возможность до 24 числа до полуночи. Давайте до 25-го, дадим еще вечер один, договориться, и сформировать правительство. Если будет попытка просто продавливать, таким образом как происходило до вчерашнего дня, решения, то это не приведет ни к чему. Это будет говорить о том, что парламент не дееспособен, что такое правительство не будет объединять страну и у Президента может не остаться просто выбора. Он повторяет это на каждой встрече”, - сказал О.РЫБАЧУК.