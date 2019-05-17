Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского - МИД

Инаугурация новоизбранного президента назначена на 20 мая.

Российская Федерация не была приглашена для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает "112 Украина".

"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

Известно, что на инаугурацию прибудут помощник генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.