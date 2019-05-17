Раскрыты некоторые детали инаугурации Зеленского

Команды Зеленского и Порошенко обсудили организацию инаугурации.

В четверг, 16 мая, в Администрации президента Украины состоялась встреча между командами действующего и новоизбранного глав государства Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Они обсуждали детали инаугурации Зеленского и передачу дел. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

По предварительной информации, новым главой Администрации президента должен стать юрист предвыборного "штаба Зе" Андрей Богдан. "Он вел себя очень уверенно, раздавал поручения как хозяин положения, вникал во все детали", – рассказал источник журналистке.

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Также ей стали известны некоторые детали предстоящей инаугурации Владимира Зеленского, которые обсуждались на встрече.

В день инаугурации, 20 мая, до начала мероприятия команда Зеленского анонсировала съемки ролика, которые должны пройти на так называемой вертолетной площадке Януковича.

"Утро - как и водится - в Верховной Раде. До этого команда Зе анонсировала съемки ролика. Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича" - Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идёт "под купол", - пишет Кошкина.

Также во время инаугурации Зеленскому должны присягнуть на верность военные. Это может произойти на Софийской площади или в Мариинском парке.

Кроме того, от торжественного приема, который обычно завершает официальную часть инаугурации, организаторы отказались. "Несколько странно, так как важной частью подобного приема всегда было своеобразное "представление" послам, иностранным гостям и т.д.", - написала шеф-редактор LB.ua.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10:00.