Российский телеканал "воскресил" Путина раньше времени
Телеканал "Россия 24" сообщил в прямом эфире о том, что президент РФ Владимир Путин уже встретился с коллегой из Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, хотя переговоры намечены на понедельник, 16 марта.
Ведущая новостей сказала не только о том, что Путин "встретился" с Атамбаевым со ссылкой на пресс-службу Кремля, но и о том, что в повестке "был" вопрос российско-киргизского сотрудничества в ряде областей.
Как сообщил Русской службе Би-би-си представитель телеканала, произошла ошибка.
По данным службы мониторинга Би-би-си, в таком виде новость выходила в эфир как минимум два раза - в выпусках от 13:00 и 14:00 по московскому времени.
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Напомним, Путин уже почти неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.
Позже появилась еще одна версия таинственного исчезновения Путина - у президента РФ родился ребенок.