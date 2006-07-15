Кучма о перевыборах, Еханурове и Морозе,

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Украине необходима широкая коалиция в составе Партии регионов, "Нашей Украины", КПУ и СПУ.

Сегодня в Ливадии на международной конференции "Ялтинской европейской стратегии" в интервью журналистам Л.КУЧМА назвал такую коалицию "единственным правильным и возможным выходом в нынешней ситуации", сообщает “Украинская правда”.

Л.КУЧМА негативно оценил возможность перевыборов, назвав их "абсурдом".

В такой ситуации, убежден экс-Президент, "регионы наберут еще больше, учитывая ситуацию в Украине".

"И что будет после выборов? Снова бросят страну в существующую ситуацию? Из-за нежелания договариваться, или желания борьбы за власть и за портфели все разваливать?" – сказал он.

Л.КУЧМА также критически высказался по поводу роли Президента Виктора ЮЩЕНКО в нынешней ситуации, напомнив журналистам, что уже почти 4 месяца прошло после выборов, а результатов до сих пор нет.

Л.КУЧМА отказался комментировать возможную кандидатуру будущего премьера, отметив, что "некорректно давать советы", однако он убежден, что "консенсус и компромисс достичь можно".

Вместе с тем он дал негативную оценку премьеру Юрию ЕХАНУРОВУ. "Я что, видел ЕХАНУРОВА? Я его не видел. Сколько он премьер-министр? Он все время в тени Президента", - сказал Л.КУЧМА, добавив: "Он все время боится обидеть Президента, каким-то словом или действием. А я хочу видеть действующее правительство и действующего премьера, который решает все наши проблемы, в том числе с Россией".

Отвечая на вопрос о его отношении к поступку спикера парламента Александра МОРОЗА, в частности на уточняющий вопрос "Вставит ли МОРОЗ ЮЩЕНКО?", Л.КУЧМА ответил: "Он уже это сделал".