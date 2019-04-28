Геращенко назвала Путину условия выполнения Минских соглашений

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что Украина должна твердо стоять на своих позициях по выполнению Россией Минских соглашений, обмену заложников и освобождению пленников Кремля и отказу от переговоров с главарями террористов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что последние заявления президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о подготовке неблагоприятного фона для первого диалога с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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«Путин делает хамские заявления о РФешной паспортизации всех украинцев. Традиционная его КГБшная тактика - поднимать ставки и нагнетать ситуацию, создавая кризисы перед важными встречами. Он готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом. Ничего нового и неожиданного», - отметила она.

По мнению Геращенко, все страны и организации ожидают «перезагрузки» переговоров между Украиной и РФ после вступления в должность нового президента.

«ЕС, США, ОБСЕ и другие международные организации - имеют большие ожидания, дескать, открываются новые возможности. Также ничего неожиданного. Все понимают, что Порошенко и дальше бы гнул свою линию в переговорах и с Путиным, и с миром. И ожидают, что украинский неофит может изменить тактику, и, возможно, удастся достичь хоть какого прогресса по Донбассу. Все ждут перегрузки. Это ожидаемо и неплохо. Но есть одно но .., ожидают перегрузки за счет Украины и компромиссов исключительно с украинской стороны. Опасность такого подхода ощутимо прозвучала во время специальных дебатов в Совбезе ООН, где Россию и Путина стыдливо почти не вспоминали», - написала Геращенко.

При этом, по словам Геращенко, ответ Украины должен быть четким и однозначным.

«Первое. Первоочередным является выполнение блока Минских соглашений по вопросам безопасности. Только устойчивый режим тишины и вывод иностранного оружия и техники формируют необходимые предпосылки для имплементации других пунктов. Иностранного - это российского, другого там нет», - отметила она.

Она также подчеркнула необходимость выполнения гуманитарного блока Минских договоренностей.

«Но ни вкоем случае нельзя подменять ключевой блок вопросов безопасности сверх важным, гуманитарным. Потому что эта риторика и подмена приоритетов была очень заметна во время Совбеза ООН», - добавила она.

Кроме того, по словам Геращенко, Украина должна настаивать на обмене в формате «всех на всех» - как пленных, находящихся на оккупированных территориях, так и политзаключенных Кремля.

«И еще одна опасность - РФ и их марионетки из ОРДЛО не подтверждают нам содержание десятков военных и гражданских, скрывают информацию о них, требуя вместо этого отдать сотни осужденных сепаратистов, россиян (которых включают в списки ОРДЛО), и подтверждая на обмен пару десятков заложников. Эти ловушки также очень опасны», - добавила представитель Украины в ТКГ.

По ее словам, «особая боль - пропавшие без вести».

«Россияне 4 года категорически отказываются создать трехсторонний механизм с МККК. Подталкивая к созданию группы только с псевдореспубликамы. А это - легитимизация отделения Донбасса», - отметила Геращенко.

Вместе с тем представитель Украины в контактной группе подчеркнула, что Украина выполнила свои обязательства, предусмотренные политическим блоком Минских соглашений.

«Политический блок, на котором все время акцентирует Путин. На самом деле, Украина его выполнила. Мы приняли и закон об амнистии (под которую, кстати, не подпадают террористы и убийцы, а вот «заблудшие» - да), и об особенностях местного самоуправления. Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 14 и 18 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин доожен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти. А любые региональные выборы в Донбассе могут проходить только после демилитаризации и по украинским законам», - отметила она.

По мнению Геращенко, главное, что Украина должна твердо стоять на позиции: никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными РФ режимами, никакой легитимизации псевдореспублик.

Она также отметила, что во время последней встречи в Минске украинская делегация подчеркнула, что, несмотря на смену власти, стратегия Украины останется неизменной - полная деоккупация и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

Также президент РФ заявил о готовности вести переговоры с Зеленским, чтобы закончить войну на Донбассе.