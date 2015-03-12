Елисеев надеется, что РФ прекратит националистическую эйфорию вокруг аннексии Крыма и войны на Донбассе

Так украинский дипломат прокомментировал в четверг принятие Европейским парламентом резолюции относительно убийства в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова.

”Наряду с призывом Европейского парламента о необходимости проведения независимого расследования убийства Бориса Немцова, надеемся, что российские власти наконец прислушаются к позиции ЕС и примут меры для прекращения пропагандистской кампании, а также националистической эйфории, которая развивается вокруг аннексии Крыма и эскалации войны на Донбассе”, - говорится в комментарии.

Елисеев отметил, что ЕП в очередной раз подчеркнул необходимость освобождения Надежды Савченко, напомнив российской стороне об ответственности, которую она несет за состояние ее здоровья. ”Мощный голос европейских депутатов стал еще одним существенным вкладом в международную кампанию, направленную на освобождение Надежды Савченко, как и других украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации”, - подчеркнул он.

Посол также отметил, что несмотря на все усилия, российской стороне не удалось также скрыть нарушения прав крымскотатарского сообщества в оккупированном Крыму.

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Елисеев отметил, что принятие резолюции ”стало еще одним проявлением неоспоримой поддержки Украины со стороны ведущих европейских политических сил в ее противостоянии с продолжающейся российской агрессией, которая поставила под угрозу не только суверенитет нашего государства, но и ценности и принципы Европейского сообщества”. ”Ожидаем, что принципиальная позиция европарламентариев будет отражена и даже усилена в дальнейших дискуссиях и документах на уровне руководства государств-членов ЕС”, - выразил надежду посол.