Хищения в армии: ВСК Рады 28 мая подведет итоги – Винник

28 февраля 2019 года Верховная Рада предоставила этой ВСК полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию относительно злоупотреблений в госконцерне «Укроборонпром».

Временная следственная комиссия Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищений в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы планирует 28 мая подвести итоги своей деятельности и подготовить отчет.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

«ВСК планирует 28 мая подвести итоги своей деятельности и подготовить отчет ...», - заявил председатель указанной ВСК, народный депутат из фракции «БПП» Иван Винник.

Читайте такжеСоветник Зеленского предложил правительству помощь в проверке расходов "Укроборонпрома"

«Мы планируем подвести итоги нашей работы, и я предложу к утверждению конечный отчет. Мы будем просить затем председателя Верховной Рады поставить этот вопрос на рассмотрение, чтобы парламент определился, утверждать нашу работу или нет», - добавил Винник.

Как сообщал УНИАН, Временная следственная комиссия ВР для проведения расследования сведений по фактам хищений в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы была создана в июне 2018 года.

28 февраля 2019 года Верховная Рада предоставила этой ВСК полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию относительно злоупотреблений в госконцерне «Укроборонпром».