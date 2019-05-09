В ЕС надеются на последовательный проевропейский курс Зеленского

Туск ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

В Евросоюзе оценивают, какие последствия принесут выборы в Украине и готов ли новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский продолжать европейский путь развития.

Читайте такжеСтраны Евросоюза в Брюсселе обсудят выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Глава Совета ЕС Дональд Туск в комментарии в рамках неформального саммита ЕС в Румынии сообщил, что ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

“То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение”, - сказал Туск.

Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать.

“Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым президентом”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Туск сообщил о "хорошем телефонном разговоре" с Зеленским, в котором "заверил его в неизменной поддержке Украины Евросоюзом".