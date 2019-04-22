Столтенберг и Туск поздравили Зеленского с победой

Там также подчеркивают на необходимости свободных выборов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Совета ЕС Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об этом они написали на своей страницах в Twitter.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества", - заявил Столтенберг.

Читайте также"баскетбольный Счет, сокрушительный": Гриценко прокомментировал победу Зеленского

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - подчеркнул Туск.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is определено to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) April 21, 2019

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно данным Национального экзит-пола и экзит-пола ТСН, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%.

Порошенко на собственной пресс-конференции признал свое поражение и отметил, что не уходит из политики. Через некоторое время он позвонил Зеленскому, поздравил его с победой и предложил свою помощь.

Сам Зеленский уже успел дать первую пресс-конференцию после обнародования данных экзит-поллов, на которой рассказал о первых кадровых решениях, а также о перестановках среди участников переговоров в Минске.